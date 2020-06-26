Арбитр Федотов: первый пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Зенитом» назначен ошибочно

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал пенальти, назначенные в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Крылья Советов».
«Первый пенальти назначен неправильно. VAR ошибся, так как не нашёл ошибку судьи в этом эпизоде. Игрок «Крыльев» пытался убрать руку, он не выставляет её в сторону. Второй пенальти назначен по делу — игрока «Зенита» уронили в штрафной», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Максим Глушенков, которому ассистировал Антон Зиньковский. «Зенит» отыгрался в середине второго тайма — на 64-й минуте счёт сравнял Артём Дзюба с пенальти. Через несколько минут Дзюба оформил дубль, забив ещё один гол с пенальти.
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