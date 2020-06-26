Шалимов: «Ахмату» в матче с «Сочи» нужен был результат, а тут он ушёл

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).
«Мы могли и выиграть эту игру. Последние минуты у нас — какой-то печальный момент. Я имею в виду эпизоды после 45-й и 90-й минут. Мы ведь перед перерывом могли второй пропустить. Будем разговаривать с ребятами, работать над концентрацией. Не пропусти мы в концовке тайма, могли бы зацепиться за победу. Однако мы не проиграли при хорошей игре. Создавали не очень много моментов, но в целом с нашей стороны хорошая игра.
Гол перед перерывом ребят не надломил, но настроение испортил. Нам нужен был результат, а тут он ушёл. Не думаю, что сочинцы смогли бы переломить игру во втором тайме. Ничья при хорошей игре — это достойный результат», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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