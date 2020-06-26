Сергей Семак: исход матча должен решаться на поле, а не на бумаге

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о проблемах чемпионата России в связи со вспышками коронавируса в разных клубах.



«Нам нужно менять медицинский протокол. Уже четыре команды пострадали. И ко всем применены разные решения. Прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было изучить регламент. Моё мнение — исход матча должен решаться на поле, а не на бумаге. То, что сейчас происходит, никого не радует», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, из-за коронавируса в команде «Ростов» играл с «Сочи» юношеским составом. «Уфа» вышла на матч с «Тамбовом» основным составом, уведомив РПЛ о наличии заражённого игрока в команде. Матч «Динамо» — «Краснодар» из-за вспышки в составе бело-голубых коронавируса был отменён, матч «Оренбург» — «Краснодар» перенесён.