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Сергей Семак: исход матча должен решаться на поле, а не на бумаге

Сергей Семак: исход матча должен решаться на поле, а не на бумаге
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о проблемах чемпионата России в связи со вспышками коронавируса в разных клубах.

«Нам нужно менять медицинский протокол. Уже четыре команды пострадали. И ко всем применены разные решения. Прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было изучить регламент. Моё мнение — исход матча должен решаться на поле, а не на бумаге. То, что сейчас происходит, никого не радует», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, из-за коронавируса в команде «Ростов» играл с «Сочи» юношеским составом. «Уфа» вышла на матч с «Тамбовом» основным составом, уведомив РПЛ о наличии заражённого игрока в команде. Матч «Динамо» — «Краснодар» из-за вспышки в составе бело-голубых коронавируса был отменён, матч «Оренбург» — «Краснодар» перенесён.

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