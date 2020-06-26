Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Прошлый матч не дал нам усомниться в стартовом составе. По сегодняшней игре будем анализировать. Кто-то устал, кто-то сыграл ниже своих возможностей. Нужно прийти в себя после такой игры и готовиться к следующему матчу.



Команда, которая обороняется большими силами, играет очень низко. В первом тайме у Малкома был момент после подачи, во втором тайме — у Азмуна после фланговой передачи. Нам нужно использовать моменты, чтобы игра была для нас легче. Психологически сложно играть против последней команды. Рад, что команда проявила себя. Все выложились на сто процентов и смогли добиться победы.



У Кузяева была жёлтая карточка, нам нельзя было рисковать, поэтому решили его заменить. Плюс, Сутормину на фланге удобнее играть. По поводу будущего Кузяева — он нужен клубу. Но выбирать ему. Если он выберет «Зенит», будем очень рады.



Сердар играет полезно для команды. То, что он не забивает, — это дело времени. У всех игроков состояние неоптимальное. Нужно сыграть несколько матчей, чтобы набрать игровой тонус. Матчей много, постараемся ротировать состав и давать отдых некоторым игрокам, на которых выпадает большая нагрузка.



Схема себя хорошо зарекомендовала. Но с любой схемой наши скорости должны быть выше. Помимо скорости, не хватало эмоций. Перестроились, потому что у Далера была карточка. Сутормин вышел хорошо. Во-вторых, мы передвинули Малкома направо, чтобы использовать пространство на фланге», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.