Виллиан: пока не знаю, уйду я из «Челси» или останусь
Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан сообщил, что он пока не определился по своему будущему.
«Я хочу хорошо закончить сезон. Пока не знаю, уйду ли я из «Челси» или останусь. Сейчас я намерен отдать все силы, чтобы «Челси» финишировал в первой четвёрке», — приводит слова Виллиана официальный сайт клуба.
Виллиан перешёл в «Челси» летом 2013 года из махачкалинского «Анжи». Сумма трансфера составила € 35,5 млн. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги (23 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (два — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Контракт бразильца с английским клубом действует до фактического окончания сезона.
Эмоции игроков «Ливерпуля» после гола Виллиана в ворота «Манчестер Сити». Видео
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