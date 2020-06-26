Виллиан: пока не знаю, уйду я из «Челси» или останусь

Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан сообщил, что он пока не определился по своему будущему.

«Я хочу хорошо закончить сезон. Пока не знаю, уйду ли я из «Челси» или останусь. Сейчас я намерен отдать все силы, чтобы «Челси» финишировал в первой четвёрке», — приводит слова Виллиана официальный сайт клуба.

Виллиан перешёл в «Челси» летом 2013 года из махачкалинского «Анжи». Сумма трансфера составила € 35,5 млн. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги (23 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (два — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Контракт бразильца с английским клубом действует до фактического окончания сезона.