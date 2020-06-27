Финальный матч Кубка французской лиги «ПСЖ» — «Лион» пройдёт 31 июля
Финальный матч Кубка французской лиги «Пари Сен-Жермен» — «Лион» состоится 31 июля, сообщает пресс-служба Лиги 1 на официальном сайте.
Проведение матча было запланировано на 4 апреля, однако встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса. Матч состоится на арене «Стад де Франс» во французском Сен-Дени.
В полуфинале Кубка французской лиги «ПСЖ» разгромил «Реймс» со счётом 3:0, а «Лион» одолел «Лилль» в серии послематчевых пенальти (4:3).
Напомним, сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно, «ПСЖ» был признан чемпионом. С 12 по 23 августа парижскому клубу предстоит выступление в «Финале восьми» Лиги чемпионов, розыгрыш которой также был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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