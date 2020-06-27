Мбаппе: уход Диарра и Буффона из «ПСЖ» повлиял на меня
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как на него повлиял уход Лассаны Диарры и Джанлуиджи Буффона из парижского клуба.
«Диарра был для меня как старший брат, на которого можно положиться. Он часто рассказывал мне о своей карьере, о других клубах. На протяжении карьеры он много где поиграл. Он совершал ошибки, поэтому мог давать мне советы. Его уважали в раздевалке.
Лассана помогал мне в сложные времена. Со мной что-то случилось, когда он ушёл. На меня повлиял и уход Буффона. Он был для меня очень важен.
Лассана рассказывал мне о своих планах, но я не думал, что он будет так усердно работать. Я по-прежнему поддерживаю с ним связь», — приводит слова Мбаппе Goal.com со ссылкой на L'Équipe.
Тренер «ПСЖ» считает, что Килиан Мбаппе увлекается игрой напоказ
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