Мбаппе: уход Диарра и Буффона из «ПСЖ» повлиял на меня

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как на него повлиял уход Лассаны Диарры и Джанлуиджи Буффона из парижского клуба.

«Диарра был для меня как старший брат, на которого можно положиться. Он часто рассказывал мне о своей карьере, о других клубах. На протяжении карьеры он много где поиграл. Он совершал ошибки, поэтому мог давать мне советы. Его уважали в раздевалке.



Лассана помогал мне в сложные времена. Со мной что-то случилось, когда он ушёл. На меня повлиял и уход Буффона. Он был для меня очень важен.



Лассана рассказывал мне о своих планах, но я не думал, что он будет так усердно работать. Я по-прежнему поддерживаю с ним связь», — приводит слова Мбаппе Goal.com со ссылкой на L'Équipe.