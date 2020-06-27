Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мбаппе: уход Диарра и Буффона из «ПСЖ» повлиял на меня

Мбаппе: уход Диарра и Буффона из «ПСЖ» повлиял на меня
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как на него повлиял уход Лассаны Диарры и Джанлуиджи Буффона из парижского клуба.

«Диарра был для меня как старший брат, на которого можно положиться. Он часто рассказывал мне о своей карьере, о других клубах. На протяжении карьеры он много где поиграл. Он совершал ошибки, поэтому мог давать мне советы. Его уважали в раздевалке.

Лассана помогал мне в сложные времена. Со мной что-то случилось, когда он ушёл. На меня повлиял и уход Буффона. Он был для меня очень важен.

Лассана рассказывал мне о своих планах, но я не думал, что он будет так усердно работать. Я по-прежнему поддерживаю с ним связь», — приводит слова Мбаппе Goal.com со ссылкой на L'Équipe.

Тренер «ПСЖ» считает, что Килиан Мбаппе увлекается игрой напоказ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020