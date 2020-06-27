«Севилья» не смогла обыграть «Вальядолид», завершив вничью 4-й матч кряду

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» на домашнем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» ушла от поражения от «Вальядолида», завершив встречу вничью – 1:1.

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте защитником «Вальядолида» Кико Оливасом, удачно замкнувшим подачу со стандарта. «Севилья», полностью контролировавшая ход встречи, согласно статистике по владению мячом – 75% на 25%, и ударам по воротам (14-10), смогла отыграться лишь на 83-й минуте матча. За игру рукой защитника гостей Хавьера Санчеса в ворота «Вальядолида» был назначен пенальти, который был уверенно реализован полузащитником «Севильи» Лукасом Окампосом.

«Севилья» продлила свою беспроигрышную серию до 9 матчей в чемпионате Испании, сыграв вничью 4-й матч подряд. «Вальядолид» же, наоборот, не сумел одержать победу также в 4-й игре подряд.

«Севилья», набрав 54 очка в 32 турах, занимает 4-е место в чемпионате Испании. «Вальядолид» (35) – 14-е.