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«Севилья» не смогла обыграть «Вальядолид», завершив вничью 4-й матч кряду

«Севилья» не смогла обыграть «Вальядолид», завершив вничью 4-й матч кряду
Футбол / Испания 0

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» на домашнем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» ушла от поражения от «Вальядолида», завершив встречу вничью – 1:1.

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте защитником «Вальядолида» Кико Оливасом, удачно замкнувшим подачу со стандарта. «Севилья», полностью контролировавшая ход встречи, согласно статистике по владению мячом – 75% на 25%, и ударам по воротам (14-10), смогла отыграться лишь на 83-й минуте матча. За игру рукой защитника гостей Хавьера Санчеса в ворота «Вальядолида» был назначен пенальти, который был уверенно реализован полузащитником «Севильи» Лукасом Окампосом.

«Севилья» продлила свою беспроигрышную серию до 9 матчей в чемпионате Испании, сыграв вничью 4-й матч подряд. «Вальядолид» же, наоборот, не сумел одержать победу также в 4-й игре подряд.

«Севилья», набрав 54 очка в 32 турах, занимает 4-е место в чемпионате Испании. «Вальядолид» (35) – 14-е.

Испания - Примера. 32-й тур
26 июня 2020, пятница. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Вальядолид
Вальядолид
0:1 Оливас – 25'   1:1 Окампос – 83' (пен)
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