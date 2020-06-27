5 лучших сейвов 31-го тура АПЛ

«Чемпионат» совместно с Okko Спорт представляет вашему вниманию подборку лучших спасений вратарей английской Премьер-лиги по итогам 31-го тура.

Открывает пятёрку лучших сейвов вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель, отразивший пенальти в игре с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0). Следом за ним спасение стража ворот «Вест Хэм Юнайтед» Лукаша Фабианского после дальнего удара бразильского нападающего «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) Лукаса Моуры.

Третий в данном рейтинге вратарь «Уотфорда» Бен Фостер и его спасение после удара и попытки добивания от игроков «Бёрнли» (0:1).

Сейв голкипера лондонского «Арсенала» Эмилиано Мартинеса в игре с «Саутгемптоном» (2:0) признан вторым в прошедшем туре.

Лучшим спасением 31-го тура английской Премьер-лиги признали сейв вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в матче с «Манчестер Сити» (2:1). Великолепная реакция и отличная техника позволили 25-летнему испанцу отразить удар головой под перекладину с близкого расстояния от полузащитника «горожан» Фернандиньо.

Видео доступно на «Чемпионате».