5 лучших сейвов 31-го тура АПЛ

«Чемпионат» совместно с Okko Спорт представляет вашему вниманию подборку лучших спасений вратарей английской Премьер-лиги по итогам 31-го тура.
Открывает пятёрку лучших сейвов вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель, отразивший пенальти в игре с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0). Следом за ним спасение стража ворот «Вест Хэм Юнайтед» Лукаша Фабианского после дальнего удара бразильского нападающего «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) Лукаса Моуры.
Третий в данном рейтинге вратарь «Уотфорда» Бен Фостер и его спасение после удара и попытки добивания от игроков «Бёрнли» (0:1).
Сейв голкипера лондонского «Арсенала» Эмилиано Мартинеса в игре с «Саутгемптоном» (2:0) признан вторым в прошедшем туре.
Лучшим спасением 31-го тура английской Премьер-лиги признали сейв вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в матче с «Манчестер Сити» (2:1). Великолепная реакция и отличная техника позволили 25-летнему испанцу отразить удар головой под перекладину с близкого расстояния от полузащитника «горожан» Фернандиньо.
Видео доступно на «Чемпионате».
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