Криштиану Роналду поразил ворота 20 разных команд Серии А

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился очередным достижением, приняв участие в разгроме «Лечче» в игре 29-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
«Лечче» стал 20-й командой в Италии, чьи ворота поразил Криштиану Роналду. Таким образом, в Италии осталась лишь одна команда не пропускавшая от португальца – «Кьево» из Вероны. В сезоне 2018/2019 в домашней игре с клубом из Вероны португалец также имел шанс поразить ворота этой команды, однако не сумел реализовать пенальти. По итогам того сезона «Кьево» вылетел в Серию B, а по результатам уже нынешнего – занял там 8-е место.
Напомним, в игре с «Лечче» Криштиану Роналду отметился голом на 62-й минуте, уверенно реализовав пенальти и сделав счёт 2:0 в пользу туринцев. Всего в текущем сезоне он принял участие в 35 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.
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