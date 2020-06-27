Генеральный директор «Крыльев»: мы однозначно не заслуживали поражения от «Зенита»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков считает несправедливым поражение самарского клуба в гостевой встрече с питерским «Зенитом» (1:2).
«Мы однозначно не заслуживали поражения. Это было видно на поле», — цитирует Шашкова ТАСС.
Напомним, в матче 24-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Максим Глушенков, которому ассистировал Антон Зиньковский. «Зенит» отыгрался в середине второго тайма — на 64-й минуте счёт сравнял Артём Дзюба с пенальти. Через несколько минут Дзюба оформил дубль, забив ещё один гол с пенальти.
«Зенит», набрав 56 очков, лидирует в РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на 16-м месте.
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