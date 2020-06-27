Игрок «Уфы» Остон Урунов: хочу перейти в «МЮ», «Ювентус» или «Реал»

Узбекский нападающий «Уфы» Остон Урунов рассказал о ценном совете экс-игрока «Краснодара» Одила Ахмедова и назвал клубы, в которых он мечтал бы оказаться.

«Чемпионат России в детстве смотрел мало, вообще футбол редко смотрю, больше люблю играть. Но помню матчи Одила Ахмедова. Мы с ним хорошо общаемся — как-то он дал мне важный совет. Я очень много возился с мячом, редко отдавал пас, и Одил сказал: «Один раз обыграй — один раз отдай». С тех пор стараюсь делать именно так.

Моя мечта? Попасть на чемпионат мира со сборной Узбекистана. Весь узбекский народ этого хочет. Дай Бог, сможем отобраться на ЧМ в Катар. Ещё хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет? Всё реально. Почему я не могу там сыграть? Верю в это искренне.

Но сейчас мой план показать себя в Уфе. Если совсем о ближайших целях, то хочу в субботу забить «Спартаку», – цитирует Урунова сайт «Матч-ТВ».



Напомним, Остон Урунов стал игроком «Уфы» зимой 2020 года, перейдя из ташкентского «Локомотива» за € 200 тыс (по данным Transfermarkt.de). Всего за клуб из столицы Башкортостана он провёл 4 игры, в которых не отметился результативными действиями.