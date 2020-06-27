5 лучших голов 31-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 голов 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. В подборку вошли мячи нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, защитника «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольда, полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо и форварда клуба Садио Мане. Замкнул подборку гол полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

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Напомним, «Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после поражения «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2) в рамках 31-го тура. Это первый чемпионский титул АПЛ для «Ливерпуля» за последние 30 лет — в последний раз клуб становился чемпионом в 1990 году. При этом, «Ливерпуль» установил рекорд английской Премьер-лиги, став чемпионом за семь туров до окончания сезона.