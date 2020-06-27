Главный тренер «Барселоны» Сетьен: уверен, «Реал» в какой-то момент допустит ошибку

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ситуацию в турнирной таблице чемпионата Испании.
«Осталось провести семь матчей, и выиграть все их очень трудно. «Реал» ещё не потерял очков, но это игра, которая может нас удивить. Это правда, что они находятся в хорошем состоянии, как и мы, но всё может случиться. Я уверен, что в какой-то момент они допустят ошибку», — приводит слова Сетьена Evening Standard.
После 31 тура «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 68 очков. «Барселона» находится на втором месте, также записав в свой актив 68 очков, уступая «Королевскому клубу» по дополнительным показателям.
В следующем туре «Барселона» сыграет с «Сельтой», а «Реалу» предстоит встретиться с «Эспаньолом». Игры пройдут 27 и 28 июня соответственно.
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