Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер «Барселоны» Сетьен: уверен, «Реал» в какой-то момент допустит ошибку

Главный тренер «Барселоны» Сетьен: уверен, «Реал» в какой-то момент допустит ошибку
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ситуацию в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Осталось провести семь матчей, и выиграть все их очень трудно. «Реал» ещё не потерял очков, но это игра, которая может нас удивить. Это правда, что они находятся в хорошем состоянии, как и мы, но всё может случиться. Я уверен, что в какой-то момент они допустят ошибку», — приводит слова Сетьена Evening Standard.

После 31 тура «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 68 очков. «Барселона» находится на втором месте, также записав в свой актив 68 очков, уступая «Королевскому клубу» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Сельтой», а «Реалу» предстоит встретиться с «Эспаньолом». Игры пройдут 27 и 28 июня соответственно.

Сетьен: клуб не сообщал мне, что Артур уходит в «Ювентус»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020