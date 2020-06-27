Юрген Клопп: меня не интересуют статуи. Не нужно сравнивать меня с культовыми личностями

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал завоёванное чемпионство в АПЛ.

«Честно говоря, меня не интересуют статуи. Я тренер этой команды, и мы выиграли чемпионат, но это не значит, что меня следует причислять к культовым личностям. Я здесь уже четыре с половиной года. Стараюсь выполнять свою работу, люблю город, клуб, но это невозможно и не нужно», — приводит слова Клоппа ESPN.

Первое место в турнирной таблице АПЛ мерсисайдцам гарантировал результат матча «Челси» – «Манчестер Сити» (2:1).

В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).