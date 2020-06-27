Капелло призвал «Милан» удержать Ибрагимовича

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что «Милану» необходимо удержать в команде форварда Златана Ибрагимовича.

«Милан» должен удержать Златана. Им стоит сохранить его в составе, так как он является координационным центром команды», — приводит слова Капелло Football Italia.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом истекает летом 2020 года.

«Милан», набрав в 27 турах 39 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (66).