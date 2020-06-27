Эдинсон Кавани попал в сферу интересов «Ромы»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани привлёк внимание «Ромы», сообщает Giallorossi.

По данным источника, итальянский клуб планирует усилить летом линию нападения и рассматривает вариант с Кавани, который по окончании сезона станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к уругвайскому нападающему со стороны «Интера» и «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и мадридский «Атлетико»

Кавани перешёл в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» летом 2013 года. В нынешнем сезоне 33-летний уругваец провёл на поле 22 матча во всех турнирах, стал автором 7 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что Кавани и защитник Тьяго Силва уйдут из клуба по окончании сезона.