Эдинсон Кавани попал в сферу интересов «Ромы»
Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани привлёк внимание «Ромы», сообщает Giallorossi.
По данным источника, итальянский клуб планирует усилить летом линию нападения и рассматривает вариант с Кавани, который по окончании сезона станет свободным агентом.
Ранее сообщалось об интересе к уругвайскому нападающему со стороны «Интера» и «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и мадридский «Атлетико»
Кавани перешёл в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» летом 2013 года. В нынешнем сезоне 33-летний уругваец провёл на поле 22 матча во всех турнирах, стал автором 7 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что Кавани и защитник Тьяго Силва уйдут из клуба по окончании сезона.
Кавани и Тьяго Силва покинут «ПСЖ»
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