Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поздравил «Ливерпуль» с чемпионством в АПЛ.

«Джордан и все остальные игроки «Ливерпуля», так рад за вас и вашу семью, а также за людей, работающих в «Ливерпуле», и фанатов. Надеюсь, вам понравится это время, потому что оно потрясающе подходит для болельщиков «Ливерпуля». Вы чемпионы!» — приводит слова Суареса Goal со ссылкой на LFCTV.

Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год, после чего стал игроком «Барселоны».

Первое место в турнирной таблице АПЛ «Ливерпулю» гарантировал результат матча 31-го тура «Челси» – «Манчестер Сити» (2:1).

В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).