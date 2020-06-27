Появились фото новой домашней формы «Ромы»

Портал Footy Headlines опубликовал изображение домашней формы итальянской «Ромы» на сезон-2020/2021.



Майка английского клуба выполнена в тёмно-красном цвете и напоминает форму римлян сезона-1979/1980. На новой форме, как и на классической, будут жёлтые и оранжевые полосы в районе воротника. Изготовителем экипировки является компания Nike.

Ранее стало известно, что на форме «Ромы» появится нашивка Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). После каждой из 12 встреч футболки игроков будут продаваться на аукционе, а деньги, полученные с продажи, — пожертвованы антирасистским организациям.

После 27 туров нынешнего сезона итальянской Серии А «Рома», набрав 48 очков, занимает в турнирной таблице 5-е место.