Игрок «Дижона» заразился коронавирусом
Один из футболистов французского «Дижона» заболел коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
Имя заболевшего игрока не называется.
«Результаты медицинских тестов среди футболистов выявили активный и бессимптомный случай [заражения коронавирусом]. Состояние здоровья игрока не представляет угрозы его жизни. В соответствии с действующими медицинскими протоколами, игрок пройдёт карантин дома.
Чтобы сохранить здоровье футболистов, персонала и всех своих сотрудников, футбольный клуб «Дижон» будет и далее неукоснительно соблюдать правила, установленные правительством Франции", — говорится в заявлении клуба.
Сезон французского чемпионата был завершён досрочно. Победителем Лиги 1 был признан «ПСЖ», «Дижон» занял 16-е место.
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