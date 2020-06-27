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Игрок «Дижона» заразился коронавирусом

Игрок «Дижона» заразился коронавирусом
Футбол / Франция 0

Один из футболистов французского «Дижона» заболел коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

Имя заболевшего игрока не называется.

«Результаты медицинских тестов среди футболистов выявили активный и бессимптомный случай [заражения коронавирусом]. Состояние здоровья игрока не представляет угрозы его жизни. В соответствии с действующими медицинскими протоколами, игрок пройдёт карантин дома.

Чтобы сохранить здоровье футболистов, персонала и всех своих сотрудников, футбольный клуб «Дижон» будет и далее неукоснительно соблюдать правила, установленные правительством Франции", — говорится в заявлении клуба.

Сезон французского чемпионата был завершён досрочно. Победителем Лиги 1 был признан «ПСЖ», «Дижон» занял 16-е место.

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