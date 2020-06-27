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Кобелев: «Рубин» за счёт быстрых атак попробует разорвать оборону «Локомотива»

Кобелев: «Рубин» за счёт быстрых атак попробует разорвать оборону «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив».

«Скорее всего, «Рубин» отдаст территорию и за счёт быстрых атак попробует разорвать оборону «Локомотива», которая, кстати, не такая быстрая. Но игроки у москвичей опытные и вряд ли оставят за спиной большие зоны. При этом у «Локомотива» достаточно сбалансированная команда, почти любой игрок может сделать результат. Мне кажется, преимущество будет у «Локомотива».

Бывший игрок „Локо“ Кварацхелия может перегореть? Все может быть, ничего не исключаю. Этот чемпионат непредсказуемый. Не знаем, что будет завтра и послезавтра. Конечно, Кварацхелия подспудно будет стараться себя показать как можно лучше именно «Локомотиву». А что из этого выйдет, большой вопрос. Прекрасно понимаем, что оборона «Локо» намного сильнее, чем у «Урала» (в матче 23-го тура РПЛ Кварацхелия забил „Уралу“ и отдал результативную передачу. — Прим. «Чемпионата»). Здесь не всё будет зависеть от Кварацхелии, но ещё от уровня готовности обороны московского клуба к конкретному матчу в Казани.

Уход Сёмина? Мы уже читали его интервью, генерального директора, и каждый может сделать выводы. Мне, как тренеру, непонятна смена специалиста за месяц до конца чемпионата, когда команда идёт на втором месте. Но это вопрос к «Локомотиву», — приводит слова специалиста ТНВ.

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