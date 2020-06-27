Яровинский: Вагнер Лав – нереально топовый игрок, но «Рубин» не собирался его подписывать

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к экс-нападающему ЦСКА Вагнеру Лаву.
«Рубин» не думал подписывать Вагнера, это стопроцентный фейк. Вагнер – нереально топовый игрок. Уверен, сейчас в России он выглядел бы очень прилично. Но если мы приобретаем иностранного форварда, то нацелены на другой возраст. Необязательно, что это будет какой-то молодой, 20-летний нападающий. Вагнер в ближайший год – это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме «Зенита», наверное. Но, мне кажется, это уже история, когда игрок немного на сходе", — цитирует Яровинского «Бизнес Online».
Журналист Russia Today Фабио Алейшо сообщал, что казанский «Рубин» проявлял интерес к бразильскому нападающему Вагнеру Лаву по инициативе главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Вагнер Лав объявил о переходе в «Кайрат», но клуб пока официально не презентовал форварда.
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