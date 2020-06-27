Кевин Де Брёйне: этот сезон ещё может стать невероятным для «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

Напомним, по итогам 31 тура АПЛ «Ливерпуль» стал чемпионом.

«Знали, что невозможно догнать „Ливерпуль“ после возобновления сезона. Всегда разочаровываешься, если не побеждаешь, но мы достаточно честны, чтобы признать: «Ливерпуль» был лучше нас в этом году.



По сравнению с другими командами у нас всё хорошо. Мы по-прежнему вторые, поэтому после «Ливерпуля» мы вторая лучшая команда.



Думаю, у нас всё ещё большие шансы на Кубок Англии и Лигу чемпионов. Этот сезон ещё может стать невероятным для „Манчестер Сити“, если нам удастся одержать победы в этих турнирах. Нам есть над чем работать», — приводит слова игрока Goal.