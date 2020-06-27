Магнуссон: после тяжёлого поражения от «Зенита» нам важно реабилитироваться
Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
Напомним, в прошлые выходные «армейцы» проиграли «Зениту» (0:4).
«После тяжёлого проигрыша в матче с «Зенитом» нам важно реабилитироваться в глазах болельщиков. Постараемся одержать победу во встрече с «Динамо», хотя знаю, что будет нелегко, дерби с ними всегда проходит в упорной борьбе», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.
После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ. «Динамо» — на седьмом месте, при этом у бело-голубых один матч в запасе.
Московское дерби «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — 19:00 мск.
- 27 июня 2020
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