Магнуссон: после тяжёлого поражения от «Зенита» нам важно реабилитироваться

Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

Напомним, в прошлые выходные «армейцы» проиграли «Зениту» (0:4).

«После тяжёлого проигрыша в матче с «Зенитом» нам важно реабилитироваться в глазах болельщиков. Постараемся одержать победу во встрече с «Динамо», хотя знаю, что будет нелегко, дерби с ними всегда проходит в упорной борьбе», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ. «Динамо» — на седьмом месте, при этом у бело-голубых один матч в запасе.

Московское дерби «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — 19:00 мск.