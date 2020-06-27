«Динамо» сыграет с ЦСКА основой

Стало известно, что московское «Динамо» сможет выставить в матче с ЦСКА основной состав. Об этом сообщает аккаунт клуба в «инстаграме».

Ранее сообщалось, что в «Динамо» положительные тесты на коронавирус сдали Шарль Каборе, Клинтон Н`Жье и Себастьян Шиманьски. Матч бело-голубых в 23-м туре Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который должен был состояться на прошедших выходных, был перенесён на 19 июля.

Отметим, что в другой игре тура «Оренбург» — «Краснодар» в связи с заболевшими игроками хозяевам было засчитано техническое поражение.

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ. «Динамо» — на седьмом месте, при этом у бело-голубых один матч в запасе.

Московское дерби «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — 19:00 мск.