Бывший футболист сборной Бразилии, «Милана» и «Барселоны» Роналдиньо может возобновить карьеру, сообщает Marca.
40-летний полузащитник может стать футболистом аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», который тренирует Диего Марадона. Специалист хочет пригласить Роналдиньо. Официальных переговоров с Роналдиньо пока не было, так как экс-футболист находится под домашним арестом в парагвайском Асунсьоне.
В 2016 году Роналдиньо был близок к подписанию контракта с «Химнасией», однако сделка сорвалась.
Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе».
Напомним, Роналдиньо и его брат были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн. Братья находятся под домашним арестом в отеле «Палмарога» в центре Асунсьона.
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