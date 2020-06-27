Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги. ЦСКА готов продать его за € 10 млн
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, сообщает Fussball Transfers.
Интерес к форварду проявляют «Вольфсбург», «Хоффенхайм» и «Байер». ЦСКА требовал за Чалова € 20 млн в прошлом году, однако сейчас москвичи готовы продать 22-летнего игрока за € 10 млн плюс бонусы. Издание отмечает, что «Вольфсбург» планирует приобрести Чалова в качестве замены Ваутеру Вегорсту, который близок к уходу из клуба.
Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, стал автором шесть забитых мячей (один — с пенальти), а также шести результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Газзаев — об игроках ЦСКА: посмотрите, на какой уровень скатился Чалов
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