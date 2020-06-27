Все тесты «Тамбова» на коронавирус после матча с «Уфой» дали отрицательный результат
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» в команде не подтвердилось заражений коронавирусом.
«Нам пришли тесты, которые сделали после матча с «Уфой». Все они показали отрицательный результат», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее стало известно, что в «Уфе» возможны случаи заражения коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что диагноз был подтверждён у нападающего Вомбергара и полузащитника Игоря Безденежных.
В эти выходные «Тамбов» встретится с «Уралом» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 28 июня, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16:30.
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