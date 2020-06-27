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Экс-главный тренер «Мордовии»: финансовые проблемы клуба начались с приходом Сёмина

Экс-главный тренер «Мордовии»: финансовые проблемы клуба начались с приходом Сёмина
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Бывший наставник «Мордовии» Фёдор Щербаченко прокомментировал финансовые проблемы саранского клуба.

«Мне кажется, финансовые проблемы начались с приходом Сёмина. Он привлёк дорогостоящих футболистов, на которых были израсходованы большие средства. После этого началась нехватка денег.

Второй момент — огромный долг за аренду стадиона. Это мне совсем непонятно. «Мордовия» вынуждена платить более 3 миллионов рублей, чтобы проводить официальные матчи. Это полное безобразие.

Вылет из ФНЛ — это огромный шаг назад, но мера вынужденная. Видимо, руководство Мордовии поняло, что сегодня второй футбольный эшелон республике не по карману.

Каким представляется дальнейшее существование клуба? Обязательно нужно сохранить профессиональный статус. О ФНЛ пока придется забыть. На данном этапе важно просто сохранить клуб», — приводит слова Щербаченко "Столица С".

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