Экс-главный тренер «Мордовии»: финансовые проблемы клуба начались с приходом Сёмина

Бывший наставник «Мордовии» Фёдор Щербаченко прокомментировал финансовые проблемы саранского клуба.
«Мне кажется, финансовые проблемы начались с приходом Сёмина. Он привлёк дорогостоящих футболистов, на которых были израсходованы большие средства. После этого началась нехватка денег.
Второй момент — огромный долг за аренду стадиона. Это мне совсем непонятно. «Мордовия» вынуждена платить более 3 миллионов рублей, чтобы проводить официальные матчи. Это полное безобразие.
Вылет из ФНЛ — это огромный шаг назад, но мера вынужденная. Видимо, руководство Мордовии поняло, что сегодня второй футбольный эшелон республике не по карману.
Каким представляется дальнейшее существование клуба? Обязательно нужно сохранить профессиональный статус. О ФНЛ пока придется забыть. На данном этапе важно просто сохранить клуб», — приводит слова Щербаченко "Столица С".
- 27 июня 2020
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