Хавбек «Спартака» Крал стал чемпионом Чехии

Пражская «Славия» на своей странице в «Инстаграме» поблагодарила полузащитника московского «Спартака» за помощь в завоевании чемпионства.
«Чемпионом также стал Алекс Крал. Спасибо, Алекс!» — говорится в сообщении клуба. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «Славию» 9 матчей.
В прошлом сезоне Крал уже становился чемпионом Чехии и обладателем Кубка страны.
Пражская «Славия» досрочно стала чемпионом Чехии в результате победы в матче с «Викторией» из Пльзени во 2-м туре второго этапа Первой лиги. Встреча, прошедшая в среду, 24 июня, в Праге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«Славия» в 32 матчах набрала 78 очков. За три тура до конца сезона команда Йиндржиха Трпишовского опережает «Викторию» на 9 очков.
«Славия» завоевала второй чемпионский титул подряд. В активе «Славии» шесть трофеев (1995/1996, 2007/2008, 2008/2009, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020). Пражская команда 22 раза выигрывала чемпионат Чехословакии.
- 27 июня 2020
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