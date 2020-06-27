Хавбек «Спартака» Крал стал чемпионом Чехии

Пражская «Славия» на своей странице в «Инстаграме» поблагодарила полузащитника московского «Спартака» за помощь в завоевании чемпионства.

«Чемпионом также стал Алекс Крал. Спасибо, Алекс!» — говорится в сообщении клуба. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «Славию» 9 матчей.

В прошлом сезоне Крал уже становился чемпионом Чехии и обладателем Кубка страны.

Пражская «Славия» досрочно стала чемпионом Чехии в результате победы в матче с «Викторией» из Пльзени во 2-м туре второго этапа Первой лиги. Встреча, прошедшая в среду, 24 июня, в Праге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.



«Славия» в 32 матчах набрала 78 очков. За три тура до конца сезона команда Йиндржиха Трпишовского опережает «Викторию» на 9 очков.



«Славия» завоевала второй чемпионский титул подряд. В активе «Славии» шесть трофеев (1995/1996, 2007/2008, 2008/2009, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020). Пражская команда 22 раза выигрывала чемпионат Чехословакии.