«Спартак» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 27 июня, состоится встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ему будут помогать Егор Болховитин (Ленинградская область) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Антон Фролов (Москва).



В первом круге «Уфа» на домашнем поле обыграла «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу башкирской команды.

«Спартак», набрав 31 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (30) располагается на восьмом месте.