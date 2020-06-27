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«Спартак» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Спартак» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 27 июня, состоится встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ему будут помогать Егор Болховитин (Ленинградская область) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Антон Фролов (Москва).

В первом круге «Уфа» на домашнем поле обыграла «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу башкирской команды.

«Спартак», набрав 31 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (30) располагается на восьмом месте.

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