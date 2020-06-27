Артета: «Ливерпуль» вдохновляет «Арсенал». Четыре года назад они были в сложном положении
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал чемпионство «Ливерпуля» и признался, что путь, пройденный красными за последние годы, является источником вдохновения для «ганнерз».
«Они далеко зашли как команда и клуб за последние несколько сезонов. Они создали чёткую культуру клуба, которую смогли передать болельщикам. У них понятная философия с точки зрения стиля игры и по-настоящему сильные исполнители.
Является ли „Ливерпуль“ источником вдохновения для «Арсенала»? Да, они вдохновляют «Арсенал», ведь они были в очень сложном положении четыре года назад, но затем приняли много правильных решений», — приводит слова тренера Goal.
После 31 тура АПЛ «Арсенал» занимает девятое место в таблице.
- 27 июня 2020
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