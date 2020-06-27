«Атлетико» готов удвоить зарплату Милику, которую он получает в «Наполи»
Мадридский «Атлетико» намерен заполучить форварда «Наполи» Аркадиуша Милика и в случае трансфера предлагает игроку существенное увеличение зарплаты, сообщает As.
По информации источника, состоялся раунд переговоров между спортивным директором испанского клуба и стороной футболиста. Польскому нападающему была предложена зарплата в размере € 5 млн. Это вдвое больше, чем он зарабатывает в Неаполе.
Итальянский клуб планирует выручить от продажи игрока € 40–50 млн.
В СМИ сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Тоттенхэм».
В текущем сезоне Серии А Милик провёл в составе «Наполи» 17 матчей и забил десять голов. После 27 туров «Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии.
Директор «Наполи»: если Милик не согласится на контракт, будет выставлен на трансфер
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