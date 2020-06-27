Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» готов удвоить зарплату Милику, которую он получает в «Наполи»

«Атлетико» готов удвоить зарплату Милику, которую он получает в «Наполи»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Атлетико» намерен заполучить форварда «Наполи» Аркадиуша Милика и в случае трансфера предлагает игроку существенное увеличение зарплаты, сообщает As.

По информации источника, состоялся раунд переговоров между спортивным директором испанского клуба и стороной футболиста. Польскому нападающему была предложена зарплата в размере € 5 млн. Это вдвое больше, чем он зарабатывает в Неаполе.

Итальянский клуб планирует выручить от продажи игрока € 40–50 млн.

В СМИ сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Серии А Милик провёл в составе «Наполи» 17 матчей и забил десять голов. После 27 туров «Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии.

Директор «Наполи»: если Милик не согласится на контракт, будет выставлен на трансфер
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020