«Атлетико» готов удвоить зарплату Милику, которую он получает в «Наполи»

Мадридский «Атлетико» намерен заполучить форварда «Наполи» Аркадиуша Милика и в случае трансфера предлагает игроку существенное увеличение зарплаты, сообщает As.



По информации источника, состоялся раунд переговоров между спортивным директором испанского клуба и стороной футболиста. Польскому нападающему была предложена зарплата в размере € 5 млн. Это вдвое больше, чем он зарабатывает в Неаполе.



Итальянский клуб планирует выручить от продажи игрока € 40–50 млн.



В СМИ сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Серии А Милик провёл в составе «Наполи» 17 матчей и забил десять голов. После 27 туров «Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии.