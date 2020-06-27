«Ливерпуль» осудил поведение фанатов, бурно отпраздновавших чемпионство

«Ливерпуль» опубликовал совместное с полицией Мерсисайда и мэрией заявление по поводу празднования болельщиками победы в чемпионате Англии.

Клуб осудил поведение болельщиков, которые «решили игнорировать руководство по социальному дистанцированию и рискнули общественной безопасностью». «Такое поведение совершенно недопустимо. Потенциальная опасность второй волны COVID-19 всё ещё существует. Когда будет безопасно, мы устроим парад победы, и все смогут собраться, чтобы вместе это отпраздновать», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Мэр Ливерпуля издал приказ сотрудникам правоохранительных органов о разгоне болельщиков, отмечающих чемпионство мерсисайдцев в английской Премьер-лиге спустя 30 лет, информирует Liverpool Echo.



Причиной этого могло послужить начавшееся возгорание в одном из главных исторических зданий города – «Ливерпуль билдинг». Одной из распространённых версий причин пожара считают фейерверки и петарды, запускаемые фанатами «Ливерпуля». Именно это побудило муниципалитет запретить массовые празднования.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.