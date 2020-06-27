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«Спартак» — «Уфа»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Спартак» — «Уфа»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы московского «Спартака» и «Уфы» назвали составы команд на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Рассказов, Маслов, Жиго, Гапонов, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Умяров, Шильцов, Соболев.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Карп, Урунов, Козлов, Агаларов.

Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Терентьев, Круговой, Алиев, Голубев, Емельянов, Фольмер, Бизяк, Гиоргобиани.

Московский «Спартак» после 23 туров Российской Премьер-Лиги занимает шестую строчку, «Уфа» располагается на восьмом месте.

Матч «Спартак» — «Уфа» начнётся в 16:30 мск на «Открытии Арене».

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