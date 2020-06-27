«Через Тирни к звёздам!» Вышел новый выпуск подкаста об АПЛ

Последняя неделя получилась одной из самых насыщенных в этом сезоне АПЛ. Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер собрали самое интересное, чтобы рассказать в подкасте «Чемпионата» и «Okko Спорт». Речь не только о чемпионстве «Ливерпуля», но и о ситуациях в других топ-клубах чемпионата Англии.
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В этом выпуске:
00:00 – Привет
02:20 – Гриша потерял деньги из-за «Сити»
05:35 – Кирилл объясняет, в чём Лэмпард переиграл Пепа
08:16 – «Сити» вышел на матч без нападающего
14:46 – Как же круто Виллиан устоял на ногах!
22:03 – Победа над «Кристал Пэлас» – витрина «Ливерпуля»
25:43 – Как Клопп подбирает состав
28:48 – Первый гол Кейна в 2020-м!
33:25 – «Тоттенхэм» – непрозрачный клуб, а Моуринью – ширма
37:31 – Закончился оверперформанс «Шеффилда»
44:04 – Гениальный комментарий Сульшера. И прекрасные Рэшфорд и Марсьяль
49:00 – «Арсенал» ушёл от своего футбола. Кирилл одобряет
58:12 – Простите, но мы снова о Давиде Луисе (с ним продлили контракт!)
1:04:03 – Про баннер «Жизни белых важны» и ведьм
1:10:23 – У «Лестера» сбились тонкие настройки
1:13:12 – Такой «Вулверхэмптон» влюбляет в себя
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