«Через Тирни к звёздам!» Вышел новый выпуск подкаста об АПЛ

Последняя неделя получилась одной из самых насыщенных в этом сезоне АПЛ. Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер собрали самое интересное, чтобы рассказать в подкасте «Чемпионата» и «Okko Спорт». Речь не только о чемпионстве «Ливерпуля», но и о ситуациях в других топ-клубах чемпионата Англии.



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В этом выпуске:

00:00 – Привет

02:20 – Гриша потерял деньги из-за «Сити»

05:35 – Кирилл объясняет, в чём Лэмпард переиграл Пепа

08:16 – «Сити» вышел на матч без нападающего

14:46 – Как же круто Виллиан устоял на ногах!

22:03 – Победа над «Кристал Пэлас» – витрина «Ливерпуля»

25:43 – Как Клопп подбирает состав

28:48 – Первый гол Кейна в 2020-м!

33:25 – «Тоттенхэм» – непрозрачный клуб, а Моуринью – ширма

37:31 – Закончился оверперформанс «Шеффилда»

44:04 – Гениальный комментарий Сульшера. И прекрасные Рэшфорд и Марсьяль

49:00 – «Арсенал» ушёл от своего футбола. Кирилл одобряет

58:12 – Простите, но мы снова о Давиде Луисе (с ним продлили контракт!)

1:04:03 – Про баннер «Жизни белых важны» и ведьм

1:10:23 – У «Лестера» сбились тонкие настройки

1:13:12 – Такой «Вулверхэмптон» влюбляет в себя