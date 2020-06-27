Клопп — о Санчо: красная футболка отлично бы смотрелась на нём
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном переезде полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в английский клуб.
«Красная футболка отлично бы смотрелась на Джейдоне. Но не думаю, что подобный трансфер состоится этим летом.
Он очень интересный игрок. Если перейдёт в «Ливерпуль», удивлюсь больше всех», — приводит слова Клоппа Bild.
Сообщалось, что в услугах вингера заинтересован «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, немецкий клуб намерен выручить за футболиста около € 130 млн.
В текущем сезоне Бундеслиги Санчо провёл 31 матч, забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач. «Боруссия» после 33 туров занимает в чемпионате Германии второе место, «Бавария» досрочно гарантировала себе чемпионство.
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