«Рубин» — «Локомотив»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив».
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Сантос, Старфельт, Уремович, Могилевец, Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич, С. Бакаев, Игнатьев.
Запасные: Ив. Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Степанов, Тарасов, Иг. Коновалов, Давиташвили, Марков.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Ан. Миранчук, Куликов, Тугарев, Мухин, Агеев, Сулейманов.
Матч «Рубин» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани. Начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 27 июня 2020
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