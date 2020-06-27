«Рубин» — «Локомотив»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив».

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Сантос, Старфельт, Уремович, Могилевец, Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич, С. Бакаев, Игнатьев.

Запасные: Ив. Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Степанов, Тарасов, Иг. Коновалов, Давиташвили, Марков.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Ан. Миранчук, Куликов, Тугарев, Мухин, Агеев, Сулейманов.

Матч «Рубин» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани. Начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.