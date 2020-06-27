«Боруссия» попрощалась с Гётце

Дортмундская «Боруссия» попрощалась с полузащитником Марио Гётце через официальный аккаунт клуба в социальной сети «Твиттер».



«Спасибо, Марио Гётце!



Желаем тебе всего наилучшего в будущем и хотим оглянуться назад на прекрасные чёрно-жёлтые годы вместе с тобой!» — подписала ролик пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что игрок покинет «Боруссию» по окончании сезона Бундеслиги.

Марио Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии». Полузащитник выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года Гётце вернулся в Дортмунд, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.