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«Боруссия» попрощалась с Гётце

«Боруссия» попрощалась с Гётце
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» попрощалась с полузащитником Марио Гётце через официальный аккаунт клуба в социальной сети «Твиттер».

«Спасибо, Марио Гётце!

Желаем тебе всего наилучшего в будущем и хотим оглянуться назад на прекрасные чёрно-жёлтые годы вместе с тобой!» — подписала ролик пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что игрок покинет «Боруссию» по окончании сезона Бундеслиги.

Марио Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии». Полузащитник выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года Гётце вернулся в Дортмунд, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.

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