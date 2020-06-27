«Боруссия» попрощалась с Гётце
Дортмундская «Боруссия» попрощалась с полузащитником Марио Гётце через официальный аккаунт клуба в социальной сети «Твиттер».
«Спасибо, Марио Гётце!
Желаем тебе всего наилучшего в будущем и хотим оглянуться назад на прекрасные чёрно-жёлтые годы вместе с тобой!» — подписала ролик пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что игрок покинет «Боруссию» по окончании сезона Бундеслиги.
Марио Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии». Полузащитник выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года Гётце вернулся в Дортмунд, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.
- 27 июня 2020
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