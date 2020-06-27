«Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» и обошёл «Манчестер Юнайтед»

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» выиграл у «Астон Виллы». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол забил на 62-й минуте полузащитник «волков» Леандер Дендонкер с голевой передачи защитника Хонни. Бельгиец с линии штрафной отправил мяч в угол ворот голкипера «Виллы».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ему помогали ассистенты Саймон Беннетт и Адам Нанн. Резервный арбитр — Энтони Тейлор.
Благодаря победе над «Астон Виллой» «Вулверхэмптон» обогнал «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ. «Волки», набрав 52 очка в 32 матчах, поднялись на пятое место. Манкунианцы (49) — на шестом, но ещё не сыграли матч 32-го тура.
- 27 июня 2020
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