«Ростов» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 27 июня, состоится матч «Ростов» — «Арсенал». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Ему будут помогать Адлан Хатуев (Грозный) и Илья Елеференко (Москва). Резервный арбитр — Артём Чистяков (Азов).
«Ростов», в 23 турах набрав 38 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 9-м месте.
В последний раз команды встречались 28 июля 2019 года в 3-м туре чемпионата России. Матч завершился гостевой победой «Ростова» со счётом 3:2.
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