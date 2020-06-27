«Ростов» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 27 июня, состоится матч «Ростов» — «Арсенал». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Ему будут помогать Адлан Хатуев (Грозный) и Илья Елеференко (Москва). Резервный арбитр — Артём Чистяков (Азов).



«Ростов», в 23 турах набрав 38 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 9-м месте.



В последний раз команды встречались 28 июля 2019 года в 3-м туре чемпионата России. Матч завершился гостевой победой «Ростова» со счётом 3:2.