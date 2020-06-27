Новичок ФНЛ «Акрон» подписал воспитанника ЦСКА
Тольяттинский «Акрон» объявил о переходе защитника «Нефтехимика» Андрея Киреева.
«Защитник Андрей Киреев имеет за плечами богатый послужной список. Почти за два десятка лет профессиональной карьеры уроженец Рязани и воспитанник школы московского ЦСКА поиграл во всех дивизионах российского футбола», — говорится в официальном «инстаграме» клуба из Тольятти.
В досрочно завершившемся сезоне ФНЛ 34-летний Киреев в 21 матче (пять — в основном составе) не отметился результативными действиями и получил четыре жёлтые карточки. В «Акрон» перешёл на правах свободного агента.
«Акрон» был основан в 2018 году. В сезоне-2019/2020 стал победителем первенства Профессиональной футбольной лиги в группе «Урал-Приволжье».
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- 27 июня 2020
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