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«Динамо» — ЦСКА: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Динамо» — ЦСКА: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Карапузов, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

Запасные: Лещук, Плиев, Шунич, Евгеньев, Соснин, Школик, Рауш, Данилин, Хильемарк, Комличенко, Филипп.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Васин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Елеев, Тикнизян.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Ему будут помогать Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный арбитр — Алексей Амелин (Тула).

ЦСКА, в 23 турах набрав 36 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 8-м месте.

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