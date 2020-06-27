«Динамо» — ЦСКА: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА.



«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Карапузов, Нойштедтер, Панченко, Игбун.



Запасные: Лещук, Плиев, Шунич, Евгеньев, Соснин, Школик, Рауш, Данилин, Хильемарк, Комличенко, Филипп.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.



Запасные: Помазун, Васин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Елеев, Тикнизян.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Ему будут помогать Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный арбитр — Алексей Амелин (Тула).



ЦСКА, в 23 турах набрав 36 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 8-м месте.