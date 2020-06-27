Алексей Миранчук забил два гола за пять минут в матче с «Рубином»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук сделал дубль в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0, идёт 1-й тайм).

На 23-й минуте казанцы потеряли мяч в центре поля, после чего Дмитрий Рыбчинский отпасовал на Алексея Миранчука, а тот с линии штрафной прицельно пробил в угол ворот. Через несколько минут Миранчук оформил дубль с пенальти.

Матч «Рубин» — «Локомотив» проходит в Казани на стадионе «Казань Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив». Обслуживает матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ассистируют ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко (Краснодар).