«Зенит» оштрафует Азмуна за фотографию с игроком «Крыльев Советов» Хади

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун будет подвергнут дисциплинарным и финансовым санкциям со стороны клуба за нарушение правил социального дистанцирования.



Напомним, накануне состоялся матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов». Позже хавбек самарского клуба Сафа Хади опубликовал две фотографии с Азмуном.



«Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только своё здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнёров по команде. Сегодня игрок сдал тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы. Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жёсткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», — приводит слова пресс-службы «Зенита» «Р-Спорт».

Фото: «Инстаграм» Сафа Хади