«Зенит» оштрафует Азмуна за фотографию с игроком «Крыльев Советов» Хади

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун будет подвергнут дисциплинарным и финансовым санкциям со стороны клуба за нарушение правил социального дистанцирования.
Напомним, накануне состоялся матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов». Позже хавбек самарского клуба Сафа Хади опубликовал две фотографии с Азмуном.
«Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только своё здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнёров по команде. Сегодня игрок сдал тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы. Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жёсткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», — приводит слова пресс-службы «Зенита» «Р-Спорт».
Фото: «Инстаграм» Сафа Хади
- 27 июня 2020
-
19:02
-
18:58
-
18:52
-
18:50
-
18:47
-
18:44
-
18:41
-
18:34
-
18:27
-
18:24
-
18:02
-
18:01
-
17:57
-
17:44
-
17:30
-
17:15
-
17:13
-
16:56
-
16:56
-
16:55
-
16:31
-
16:26
-
16:22
-
16:17
-
16:16
-
16:02
-
15:47
-
15:31
-
15:26
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:33
-
14:32
-
14:09