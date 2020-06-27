Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «РБ Лейпциг»
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Вернер сделал дубль в матче 34-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:1), забив уже 94-й гол за клуб, опередив прежнего рекордсмена, Даниэла Франа (93). Для этого Вернеру пришлось провести 159 матчей.
Вернер перешёл в «РБ Лейпциг» из «Штутгарта» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах чемпионата Германии (33 — в основном составе), в которых стал автором 28 забитых мячей (три — с пенальти) и восьми результативных передач.
В летнее трансферное окно Вернер перейдёт в «Челси». Клубы уже согласовали переход футболиста. Сумма трансфера составит € 53 млн.
Тимо Вернер не поможет «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
- 27 июня 2020
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