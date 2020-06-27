Алекс Крал пропустит матч с ЦСКА из-за дисквалификации

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал не сыграет в матче 25-го тура чемпионата России с ЦСКА.
В матче 24-го тура с «Уфой» (0:0) Крал получил жёлтую карточку, которая стала у него четвёртой в сезоне. Таким образом, хавбек дисквалифицирован на один матч.
Крал перешёл в «Спартак» летом 2019 года из пражской «Славии». Сумма трансфера составила 12 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (13 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 июня. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». В первом круге в матче 6-го тура «Спартак» со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Красно-белые переиграли «армейцев» в 1/4 финала Кубка России (3:2).
- 27 июня 2020
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