Евсеев: правы или нет судьи, я видеть не мог. В каких-то моментах «Уфе» повезло

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Правы или нет судьи, видеть не мог. Я был возле поля, видео не смотрел. Набрали одно очко – результат положительный, играть сложно, бывало, тут и Глушаков на 90-х минутах забивал. Мы готовились, знали соперника, но думали, что будем более агрессивно играть. «Спартак» те матчи, которые выигрывал, отдавал инициативу, и после быстрых перехватов отдавал мяч быстрым нападающим. Поэтому Понсе и Джордан вышли, они быстрые. Мы не должны были пускать их за спину, в каких-то моментах нам повезло. Рады, что более мастеровитая команда не смогла забить «Уфе» мяч», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.