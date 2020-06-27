Тедеско на русском языке прокомментировал незасчитанные голы «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал два спорных эпизода с незасчитанными голами красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).

«Я не знаю, я принимаю это, нет проблем», — передаёт слова Тедеско, сказанные на русском языке, корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

На 90-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол, который после просмотра VAR был отменён Безбородовым. В компенсированное время вратарь «Уфы» Александр Беленов поймал мяч, но затем, возможно, завалился с ним за линию ворот.

Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.