Тедеско: отметил бы игру защиты «Спартака» в матче с «Уфой»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

«При подготовке мы ожидали, что «Уфа» будет играть от обороны. Так и случилось. Если посмотреть статистику, можно увидеть, что с командами из верхней части они играют результативно, проиграли только «Краснодару». Важно было сыграть умно и не дать им играть так, как хотят, на контратаках. У нас это получилось. Обычно в матчах с большими командами у них много контратак, как с ЦСКА, но мы не дали им этого сделать. У Джордана и Понсе было несколько моментов, но мы их не реализовали. Нельзя сказать, что игра была яркой, но ребята сыграли умно.

Отметил бы игру нашей защиты. Ещенко хорошо сыграл слева, Маслов и Гапонов хорошо себя показали. Могли сыграть умнее и хитрее, но это вопрос опыта. У них есть потенциал, они играют, «скамейка» у нас небольшая, нет 25–26 игроков, поэтому у молодых будут ещё шансы. Это будущее «Спартака». Если они продолжат прогрессировать, смогут закрепиться в основе", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.